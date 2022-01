L'hôpital de Valenciennes et le patron des infirmiers libéraux du Hainaut portent plainte après des menaces

Pour "rassurer" les enfants au début de la vaccination des 5-11 ans le 15 décembre, les équipes du centre de vaccination Jean-Mineur à Valenciennes en partenariat avec l'hôpital décident de faire venir le Père Noel et d'offrir des petits cadeaux pour détendre un peu l'atmosphère.

"De la propagande nauséabonde" pour "une expérimentation génique expérimentale" selon Gabin Formont, le fondateur du média Vécu qui dans une vidéo de plus d'une heure intitulée Urgence Absolue sur la plateforme crowdbunker, utilisée par les complotistes. Il appelle sa communauté de plus de 5000 personnes sur la plateforme crowdbunker et plus de 50 000 sur facebook "à agir vite".

Il demande à ses abonnés d'appeler le standard de l'hôpital, le service de communication dont il donne le numéro à plusieurs reprises, d'aller sur place pour réclamer l'abandon de la campagne de communication sur la vaccination des enfants

Ils ont été beaucoup trop loin, mettez leur une pression sur le cul telle qu'ils vont se coucher, comme les lâches qu'ils sont.

Des centaines d'appel au standard de l'hôpital, pour proférer des injures et insultes

Un appel suivi puisque dès 8h30 le lendemain, le standard de l'hôpital explose, des centaines d'appels, même chose au service communication raconte Rémi Kasprzyk président de l'association des infirmiers libéraux du Hainaut, coordinateur du centre de vaccination

Le standard sature, c'est un hôpital ! je sais pas si les gens se rendent compte de la gravité de la chose. Des gens qui sont malades ont besoin d'appeler cet hôpital

Et le lendemain, le même Gabin Formont republie une vidéo assassine intitulée "Comment Macron a placé ses adeptes pour atteindre vos petits" où cette fois il s'en prend directement à Rémi Kasprzyk qui est aussi président du comité de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron dans le Hainaut.

Dans sa vidéo d'une quarantaine de minutes, il affiche la photo du profil facebook de l'infirmier qu'il qualifie de "salopard", de "pervers" et de "pédophile"

Regardez moi bien le visage de cette pourriture, affichez son visage partout (...) affichez le sur tous les poteaux de la ville (..) soyez celui qui va faire que ce mec va pisser dans son froc quand il va sortir de sa maison (...) Il veut toucher à la dignité des enfants, mettons le à genoux!

"des centaines de messages, des menaces de morts, des appels à la haine, c'était horrible"

Un appel également entendu puisque très vite le patron des infirmiers a été harcelé alors que jusqu'à présent il n'avait pas été vraiment victime des antivax, il dénonce des _"centaines et des centaines de messages, des menaces de morts, des appels à la haine, c'était horrible"_. Mais pas de quoi faire peur à l'infirmier

Faut surtout pas avoir peur ! c'est exactement ce que veulent les terroristes. Et ces gens là qui attaquent des centres de vaccination sont des terroristes ! (..) Ils peuvent en envoyer autant qu'ils veulent ça ne m'empêchera pas de faire mon boulot, je ne céderais pas à des personnes qui veulent imposer ce diktat

Rémi Kazprzyk dénonce des méthodes "fascistes" Copier

Rémi Kasprzyk qui dénonce "des méthodes fascistes" a aussi noté la visite de personnes suspectes au centre de vaccination dans les jours suivants ces vidéos comme ces "individus qui se présentaient comme des journalistes indépendants qui étaient là pour perturber la dynamique du centre", cette autre personne qui se revendiquait "infirmier médecin qui voulait à tout prix qu'on l'embauche de manière très agressive", et puis il mentionne sa collègue qui a eu l'impression de se faire suivre en sortant du centre.

L'infirmier et l'hôpital ont donc porté plainte pour "diffamation" et "provocation non suivie d'effets au crime".

Gabin Formont qui n'a pas répondu à nos sollicitations reste droit dans ses bottes, il estime "qu'il a mis en lumière les agissements de l'individu et de l'hôpital" et se présente comme un lanceur d'alerte dans une vidéo de "réponse" à un journaliste.