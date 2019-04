L'Hôpital - Deux personnes dépensent 17 500€ avec une carte bancaire volée

Par Arthur Blanc, France Bleu Lorraine Nord

Deux habitants de la commune de L'Hôpital de 29 et 39 ans ont été interpellées ce mardi à Metz. Elles sont soupçonnées d'avoir volé une carte bancaire et d'avoir effectué des achats et retraits à hauteur de 17 500€.