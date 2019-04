L'hôtel de luxe parisien Peninsula braqué dans la nuit de mercredi à jeudi

L'hôtel a été braqué par trois individus armés et cagoulés.

Paris, France

Il est un peu moins d'une heure du matin, ce jeudi, quand deux individus cagoulés et armés entrent dans le hall du Peninsula, un hôtel de luxe du XVIe arrondissement de Paris, avenue Kléber. L'un possède une arme de poing et met le personnel en joue, l'autre est armé d'une hache et commence à casser des vitrines pour s'emparer des bijoux.

Quelques minutes plus tard, sans faire de blessé ni tirer de coup de feu, les deux hommes repartent avec leur butin. Un complice les attend au volant d'une Renault Mégane blanche pour s'enfuir. La voiture sera retrouvée peu après, incendiée, sur le boulevard Bourdon, à Neuilly-sur-Seine.

D'après une première estimation, les voleurs sont partis avec l'équivalent de 350.000 euros de bijoux. La brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l’enquête par le parquet de Paris. Des bandes de vidéosurveillance ont été saisies.