L'Houmeau : la circulation bloquée dans le quartier des Portes Océanes à cause d'une fuite de gaz

Des personnes ont été évacuées à l'Houmeau, près de La Rochelle, à cause d'une fuite de gaz. La circulation est interrompue entre les rues de la République, François Mitterrand et la D 106.

L'Houmeau, France

Dix-sept pompiers sont à pied d'œuvre ce jeudi depuis 11 h 30. Ils ont été appelés pour une fuite de gaz, entre la route départementale 106 et la rue de la République. Les secours demandent d'éviter de circuler sur ces axes. Huit personnes ont dû être évacuées des six entreprises situées à proximité périmètre de sécurité. La mairie et la police municipale sont aussi sur les lieux.