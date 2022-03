L'hydrogène au cœur d'une émission spéciale : production, utilisations, enjeux et atouts isérois

L'hydrogène, comme source d'énergie, est plus que jamais au cœur de grands plans d'investissements en France et dans le monde. L'Isère a de sérieux atouts pour concourir au développement annoncé de la filière et en profiter. Chacun d'entre nous aussi ? France Bleu Isère se penche sur le sujet.

L'hydrogène, un gaz qui fournit de l'énergie en ne rejetant que de la vapeur d'eau : c'est l'idéal ! C'est en tout cas une filière considérée comme étant d'avenir par de nombreux pays dans le monde et par la France. Notre pays va d'ailleurs investir près de 9 milliards d'euros d'ici 2030 pour devenir un "champion mondial de l'hydrogène vert". Au cœur de ce développement, l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont de nombreux atouts, historiques, scientifiques et industriels. Reste que l'hydrogène - ou plus exactement, chimiquement, le dihydrogène - est aujourd'hui produit de façon très polluante et énergivore et n'a aucun réseau structuré de distribution grand public. Alors ? L'hydrogène c'est pour quoi demain ? Pour qui ? A quel prix ? Autant de questions qui étaient posées au cours d'une matinale spéciale ce jeudi matin sur France Bleu Isère. Autour de la table pour y répondre : Benoit Hilbert, directeur général de Air Liquide Advanced Technologies, François Legalland, directeur du CEA-Liten, Adamo Screnci, directeur général délégué de HRS, Hydrogen Refueling Solutions, Joëlle Seux, directrice en Isère de l'agence de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Gabin Mantulet, auteur d'une thèse sur "La contribution des gaz renouvelables à la décarbonation des systèmes énergétiques".

L'hydrogène aujourd'hui, c'est fait comment et pour quels usages ?

Le dihydrogène, ou hydrogène (H2), nous l'avons tous ou presque vu faire sur la paillasse d'une salle de chimie de collège : un générateur, deux électrodes plongées dans l'eau et hop, l'électrolyse de l'eau séparait l'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre. Sauf qu'aujourd'hui la très grande majorité de l'hydrogène utilisé n'est pas produit de cette manière. "C'est effectivement quelque chose d'important à avoir en tête, explique François Legalland, directeur du CEA-Liten, puisqu'on parle beaucoup d'hydrogène "décarboné" : l'hydrogène actuel est massivement carboné. 95% de l'hydrogène qu'on trouve actuellement est fait à partir d'énergies fossiles et notamment par "craquage" du méthane CH4. On casse la molécule et il y a effectivement l'hydrogène, mais il y a aussi du carbone et celui-ci est émis. D'où l'enjeu d'aller vers l'hydrogène décarboné".

François Legalland, directeur du CEA-Liten © Radio France - Benjamin Bourgine

Quand on parle de l'utilisation de ce gaz, une grande partie de l'hydrogène est employée actuellement par l'industrie et notamment la production d'engrais. Les utilisations sont rares en terme de mobilités. "A l'heure actuelle, au niveau de la mobilité, ça reste une toute petite niche, explique Gabin Mantulet. Il y a un problème au niveau des véhicules en eux-mêmes, mais aussi des stations de recharge qui fait que pour l'instant, c'est aussi un peu limitant pour le développement à plus large échelle".

Il y a aussi des technologies déjà plus opérationnelles : "par exemple le gaz naturel véhicule qui est juste une adaptation des véhicules thermiques". Un gaz naturel qui peut aussi être de plus en plus un "biogaz". Les quelques modèles de véhicules qui peuvent aujourd'hui rouler à l'hydrogène sont en fait des véhicules électriques qui bénéficient d'un apport (essentiel ou complémentaire) généré par une pile à combustible à hydrogène.

La combustion directe de l'hydrogène est, à ce jour, réservée aux boosters des fusées. C'est l'histoire de Air Liquide par exemple à Grenoble. "Nous sommes installés sur le campus technologique de Grenoble depuis maintenant une soixantaine d'années, explique Benoit Hilbert, directeur général d'Air Liquide Advanced Technologies. L'aventure a commencé dans les années 60 avec la conquête spatiale et le développement des premiers réservoirs d'oxygène liquide et hydrogène liquide pour le programme Ariane. C'est donc à partir de là qu'on a développé des compétences, de l'expertise, des savoir-faire qui nous ont permis de développer dès la fin des années 90, les premières stations hydrogène, puis développer des piles à combustible et, plus récemment, de développer d'autres briques technologiques, d'autres produits pour toute la chaîne de valeur hydrogène". C'est pourquoi aussi Grenoble et l'Isère ont des atouts en la matière.

L'hydrogène aujourd'hui : comment est-il produit et pour quels usages ? Copier

Benoit Hilbert, directeur général de Air Liquide Advanced Technologies © Radio France - Benjamin Bourgine

L'hydrogène est-il l'avenir de la voiture particulière ?

A l'heure où le prix des carburants, et plus largement des énergies, augmente. Peut-on voir en l'hydrogène une solution à la fois moins polluante.... et moins cher ? "Il y a plus de vingt ans de développement sur les piles à combustible pour les véhicules", explique Adamo Screnci, directeur général délégué de HRS, basée à Champ-sur-Drac. "On a vu une accélération énorme au cours des 18 derniers mois, je dirais à partir de juin 2020. Là où on aurait pu mettre avant sur un slide trois ou quatre logos de sociétés qui font des véhicules à hydrogène, aujourd'hui j'arrive à en mettre à peu près une soixantaine. Donc ça s'est accéléré fortement au niveau international : beaucoup de véhicules lourds, des camions, beaucoup de bus".

Air Liquide développe aussi des programmes pour les avions (avec Airbus et Vinci airport à Lyon notamment), les trains (avec Alstom), les bateaux, les dameuses (Alpe d'Huez). Particulièrement adaptée aux "flottes captives, comme les bus, les camions..." selon Joëlle Seux, d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises - à Paris une flotte de taxis roule à l'hydrogène - la technologie n'a pas forcément un intérêt majeur pour nos voitures particulières. "Ce qui est très important, explique François Legalland, du CEA-Leti, ce n'est d'absolument pas opposer batteries et piles à combustible. En fait, le sujet, c'est la sortie des énergies fossiles et pour ça il y a besoin de tous les outils possibles. Les deux font partie de la solution. Après, dans la mobilité, on regarde des profils d'utilisation. Le bus, par exemple, a des profils spécifiques d'utilisation : je m'arrête, je repars. Il y a des profils différents pour les bateaux.... et donc tout un travail à faire en fonction de la mobilité. Selon ce qu'on veut faire, on fait un dimensionnement différent entre la taille de la batterie, la puissance de la pile et la taille du réservoir. Et tout ça, c'est une question d'équilibre et de trouver la meilleure solution pour la meilleure application". Pour beaucoup, l'intérêt de l'hydrogène est même plutôt hors mobilité, dans la décarbonation de l'industrie.

L'hydrogène, solution pour nos voitures ? Copier

Adamo Screnci, directeur général délégué de HRS, Hydrogen Refueling Solutions © Radio France - Benjamin Bourgine

Décarboner en priorité les activités industrielles "lourdes"

"Parmi les industries qui sont les plus émettrices de carbone, on a des choses comme la sidérurgie, comme le ciment", explique François Legalland, du CEA-Liten. Le cimentier isérois Vicat est d'ailleurs engagé dans un grand plan d'investissement pour décarboner ses activités. "Ce sont des industries qui utilisent beaucoup d'hydrogène qui est actuellement carboné, soit qu'elles sont très énergivores, soit qu'elles sont très émettrices de CO2. Quand on prend l'émission de CO2, de la sidérurgie ou des cimenteries en Chine, c'est l'équivalent de toute la production de l'Europe. Donc, ça veut dire que ces secteurs ont un gros enjeu et il y a un gros gain à faire. Les solutions technologiques existent, on les connaît, il faut les déployer et on a des acteurs français sur ces technologies qui sont très moteurs et qui sont en train de déployer ces solutions. Et puis, il y a un autre point à avoir en tête aussi, c'est la partie engrais avec l'ammoniac (dihydrogène + diazote)". Il faut aussi décarboner l'industrie de la production d'hydrogène, dont l'utilisation en matière d'environnement n'a aucun sens si sa production n'adopte pas le même cercle vertueux. "La solution du futur, c'est probablement l'électrolyse, selon Benoit Hilbert d'Air Liquide. Mais dès aujourd'hui en fait on est aussi capable, lorsque l'on sépare effectivement l'hydrogène d'autres molécules, de capter le CO2 et de l'utiliser pour d'autres usages en aval, voire éventuellement de le liquéfier pour le transporter et le stocker. Donc, on peut tout à fait dès maintenant produire de l'hydrogène qui est décarboné pour accompagner donc la décarbonation de l'ensemble de l'industrie".

Joëlle Seux, directrice en Isère de l'agence de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises © Radio France - Benjamin Bourgine

L'hydrogène et la sécurité

C'est une des premières questions qui vient en tête quand on parle de l'hydrogène : celle de la sécurité de sa production, de son transport et de sa distribution. En contact avec de l'oxygène, le dihydrogène peut provoquer une réaction violente (la reconstitution de l'eau H2O n'est pas aussi "tranquille" que sa décomposition). Aujourd'hui tout cela est maitrisé selon Adamo Screnci, de HRS, "il y a plus de 70 millions de tonnes d'hydrogène produit et utilisé dans le monde. C'est utilisé dans plein d'applications aujourd'hui. Des véhicules à hydrogène, ça existe. Vous pouvez l'acheter. On l'utilise aussi pour des produits utilisés quotidiennement. Il y a une différence entre le danger et le risque. Les risques sont maîtrisés".

Une station hydrogène HRS, fabriquée en Isère © Radio France - Marie Lonni

Et le prix et la rentabilité alors ?

Pour multiplier l'usage de l'hydrogène, il faut pouvoir le faire à prix concurrentiel, avec un réseau de distribution à la hauteur. Ce qui est d'autant plus possible qu'il y a de la demande. Le serpent économique a un peu tendance à se mordre la queue. D'où l'intérêt d'avancer tous les pions en même temps et de l'effet levier des financements publics. "En France, on annonce 9 milliards pour la filière hydrogène, explique Adamo Screnci, mais au niveau mondial ce sont 35 pays qui ont une feuille de route hydrogène. Ce sont 90 milliards qui vont être mis pour développer la filière. Et c'est important d'avoir ces partenariats publics, privés, industriels et financiers avec les 3 pieds qui sont importants pour développer une industrie. On a les technologies, elles existent, elles marchent. Aujourd'hui il faut passer à l'échelle industrialisée et c'est ce qu'on veut faire avec notre nouveau site [en construction à Champagnier, au sud de Grenoble]. On a déjà fabriqué 40 stations sur les 200 existantes en Europe. On envisage de pouvoir fabriquer dans ce nouveau site, 180 stations par an, c'est-à-dire autant que ce qui se fait dans toute l'Europe en vingt ans. Donc, c'est vraiment passé à l'échelle, c'est l'objectif". Décarbonation c'est le maitre-mot. "L'objectif, c'est de remplacer ces énergies fossiles, que ce soit du gaz et du pétrole. Et on sait qu'à l'horizon 2050, on aura environ 20% de l'énergie globale qui sera sous forme d'hydrogène, qui sera fabriqué à partir d'énergies renouvelables ou nucléaires décarbonées".

Aujourd'hui selon Gabin Mantulet, "le coût de production de l'hydrogène utilisé dans l'industrie en France tourne autour d'un à deux euros par kilo d'hydrogène. Et cet hydrogène produit de façon décarboné coûterait trois à quatre fois plus cher. Donc, c'est vrai que l'hydrogène décarboné pour le moment n'est pas rentable. _Mais il y a deux effets que je vois qui peuvent conduire à une rentabilité de cet hydrogène : c'est le fait que les taxations "carbone" liées à l'atteinte des objectifs de décarbonation renchérissent le coût de production d'hydrogène fait à partir de sources fossiles, et que l'hydrogène est pour le moment au début de son industrialisation et qu'il y aura des économies d'échelle qui vont être faites en produisant les technologies hydrogè_ne".

"Il ne faut absolument pas juger la compétitivité sur les coûts actuels, selon François Legalland, du CEA-Leti. On est sur une technologie où - sur la base de l'innovation qui va être faite dans les années à venir - il y a une grosse dynamique sur le sujet, plus la massification. On parle de "gigafactory" d'électrolyse et de piles à combustible qui vont faire baisser les coûts de manière très importante. On peut faire le parallèle avec le photovoltaïque. Le photovoltaïque entre 2010 et 2020, les coûts ont été divisés par 10. L'hydrogène, ça va être exactement la même chose et toutes les feuilles de route montrent que la compétitivité de l'hydrogène décarboné, c'est pour un peu avant 2030".

Gabin Mantulet, spécialiste de l'économie des énergies et auteur d'une thèse sur "La contribution des gaz renouvelables à la décarbonation des systèmes énergétiques" © Radio France - Benjamin Bourgine

Des emplois à la clé

Enjeu de décarbonation, de souveraineté énergétique aussi, l'hydrogène est pour l'Isère et la région un fort potentiel de développement d'emplois. La région Auvergne-Rhône-Alpes, possède aujourd'hui sur son territoire"150 entreprises qui travaillent sur l'hydrogène, selon Joëlle Seux, plus de 80 entreprises spécialisées ou pour partie sur ce secteur et également 26 laboratoires de recherche, 80% des compétences françaises en la matière. Une étude menée il y a quelques mois en arrière auprès de 141 entreprises de la région dit qu'il y a un potentiel de 1 500 postes à recruter sur les trois ans à venir. Et 67 des entreprises interrogées, effectivement, connaissent déjà des difficultés de recrutement". Air Liquide et HRS ont aussi des objectifs de croissance autour de l'hydrogène, qui est un sujet pour 200 à 250 du millier de chercheurs que compte le CEA-Liten, "et on le voit, ajoute François Legalland, il y a à la fois des grands groupes, des PME, des TPE. Il y a beaucoup de start up, et de création d'entreprises là-dessus" . "Et ce ne sont pas simplement du management, des ingénieurs, ajoute Adamo Screnci, ce sont aussi des soudeurs, des tuyauteurs, des installeurs, des gens qui vont mettre en route ces équipements sur le terrain".

Une filière hydrogène porteuse d'emplois en Isère et dans la région Copier

Pour aller plus loin :

Lien ressource : ce dossier de l'Institut français des pétroles - énergies nouvelles