La piste criminelle envisagée après la découverte d'un corps en Isère

Grenoble, France

Le corps d'une jeune femme âgée de 25 à 30 ans a été repêché ce mercredi matin vers 10h30 dans la rivière Le Drac à Fontaine (Isère), dans la métropole de Grenoble. Ce sont les passagers d'un tramway A qui ont aperçu le corps échoué sur un îlot de cailloux qui ont appelé pompiers et policiers. La victime n'a pas encore été identifiée mais le médecin légiste a découvert sur le corps, habillé, des blessures qui sont, selon la police, "incompatibles avec une simple noyade ou un suicide" et notamment une plaie profonde sur le crâne. Le corps a néanmoins pu être transporté et ballotté par le courant. Une autopsie aura lieu demain jeudi. L'enquête est confiée à l'antenne grenobloise de la police judiciaire.