L’hypothèse d’un féminicide suivi d'un suicide à Pernes-les-Fontaines

Le parquet de Carpentras évoque un féminicide suivi d'un suicide après la découverte des corps d'un homme et d'une femme d'une trentaine d'années, mortellement blessés par arme blanche, vendredi à leur domicile. L'autopsie pratiquée ce lundi devrait éclaircir les circonstances de ces deux décès.

Le couple vivait dans une maison au bout d’un chemin, le chemin de Saint-Roch, à l’ écart du village de Pernes-les-Fontaines. Peu de temps avant les faits, la victime avait alerté des proches des difficultés qu'elle rencontrait avec son mari. Ceux-ci avaient alors prévenu les gendarmes qui se sont rendus sur place et ce sont eux qui ont découvert les deux corps vendredi, en toute fin de soirée. L’autopsie des corps aura lieu ce lundi.

Le 26 juillet dernier à Cavaillon, une femme de 51 ans avait été tuée à coups de couteau sur le parking de son lieu de travail, devant témoin, par son compagnon avec lequel elle était vraisemblablement en instance de séparation. Arrêté peu après, il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention.

D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019 et 102 en 2020. Le collectif "Féminicides par compagnons ou ex" a lui dénombré en 2021 113 féminicides. Au total, en France, plus de 200.000 femmes sont victimes de violences chaque année, selon le ministère.