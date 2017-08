L'idée de portables bridés en prison n'est "pas absurde", selon la Garde des Sceaux

Alors que la ministre de la Justice affirme ce mercredi qu'il n'a jamais été question "d'autoriser les téléphones portables en prison", Nicole Belloubet déclare sur France Bleu Provence qu'elle ne juge "pas absurde" l'idée de téléphones portables bridés.

Le ministère de la Justice affirme ce mercredi qu'"il n'a jamais été question d'autoriser les téléphones portables en prison", dans l'espoir d'éteindre une controverse déclenchée à la suite de la visite lundi de la Garde des Sceaux à la maison d'arrêt de La Farlède à côté de Toulon (Var), au cours de laquelle elle n'a pas jugé "absurde" l'idée de téléphones portables bridés.

Nicole Belloubet lors de la visite du centre pénitentiaire de la Farlède (Var) lundi © Maxppp -

"Il faut contrôler les numéros mais l'idée ne me semble pas absurde" (Nicole Belloubet, Garde des Sceaux)

Mardi, dans un entretien à La Provence, Nicole Belloubet déclarait qu'il faut "donner aux détenus des moyens de communication. Par des portables contrôlés ou des lignes fixes". Des propos tenus également sur France Bleu Provence.

Réagissant à la déclaration d'Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui se disait favorable à des téléphones portables bridés, c'est-à-dire qui ont des numéros limités, la Garde des Sceaux déclare : "C**e qu'elle a dit ne me semble pas absurde**".

"Je ne sais pas si nous pourrons aller vers cela car cela suppose un investissement important. Il faut contrôler les numéros. Mais en tout cas, l'idée ne me semble pas absurde."

Au cours de cette même interview, Nicole Belloubet insiste sur la nécessité de donner aux détenus les moyens de communiquer. "On est dans un système où ne peut plus ne pas communiquer. Il faut que la communication soit bridée et que ce soit contrôlable légalement et aisément mis en place".

Nicole Belloubet souligne ensuite l'expérimentation d'une téléphonie fixe en cellule avec des numéros bridés. "C'est sans doute la solution", conclut la ministre de la Justice.

Opposition des syndicats de surveillants

Des propos qui ont soulevé une vague de protestation chez les syndicats de surveillants de prison. "Il y a déjà des téléphones fixes pour les détenus en prison. Avec des portables bridés, on n'est pas certain de pouvoir tout contrôler", explique David Cucchietti secrétaire CGT du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille.

Sur Twiiter, Christian Estrosi, maire de Nice et premier vice-président du conseil régional de PACA, a salué le démenti de la ministre de la Justice.

"Le démenti de la ministre est une bonne nouvelle pleine de bon sens." (Christian Estrosi)

.@NBelloubet dément vouloir autoriser les téléphones portables en prison. C'est une bonne nouvelle pleine de bon sens. https://t.co/T93quLYsyZ — Christian Estrosi (@cestrosi) August 23, 2017

En revanche, pour Alain Lhote, avocat à Marseille et membre de l'Observatoire International des prisons (OIP), "nier la réalité des téléphones portables en prison n'a pas de sens. Ce revirement de la Garde des Sceaux n'a pas de sens".

"L'usage du portable devrait être généralisé." (Observatoire international des prisons)

Au premier semestre 2017, 19.339 téléphones portables et accessoires (puces, chargeurs, etc.) ont été découverts en détention, selon l'administration pénitentiaire.