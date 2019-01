L'IGPN saisie après la blessure au visage d'un militaire à Montpellier

Montpellier, France

Le procureur de la République de Montpellier ouvre une enquête pour violences volontaires après les incidents de samedi soir à Montpellier. Un militaire a été blessé au visage en marge de la manifestation des gilets jaunes à laquelle il ne participait pas. Christophe Barret a confié l'enquête à l'IGPN. Il s'agit de savoir si la victime qui est effectivement blessée au visage a reçu un projectile, quel type de projectile et par qui il a été lancé précise le procureur.

Les policiers avaient des caméras

La victime qui est un militaire d'une vingtaine d'année se trouvait près de la place Jean Jaurès avec trois camarades. Ils étaient en permission, sortaient d'un restaurant et voulaient se rendre en boite de nuit. Il était environ 22h30, à ce moment les forces de l'ordre étaient la cible de casseurs. Ces derniers ont jeté divers projectiles sur les policiers qui ont répliqué en faisant usage de lanceurs de balle de défense ( LBD40) et ont interpellé un individu. Les policiers ne disent pas combien de tirs ont été effectués mais on devrait le savoir assez facilement puisque chaque policier était samedi soir équipé d'une caméra. C'est ensuite que les policiers ont vu un homme à terre, le militaire, mais ils ne sont pas en mesure de dire si c'est une balle de défense qui l'a touché comme le racontent des témoins de la scène.

Blessé au visage au niveau d'une pommette, il a été admis au CHU de Montpellier ou il devait être opéré.