EXCLU L'IGPN saisie après la blessure d'un seynois en marge d'une manifestation de gilets jaunes à Toulon

Toulon, France

L'IGPN a été saisie ce mercredi par le Procureur de la République de Toulon, Bernard Marchal afin d'établir les circonstances qui ont conduit un seynois de 25 ans à perdre l'usage de son oeil gauche le 12 janvier dernier. La victime se trouvait à proximité de la station service BP, en face du stade Mayol quand elle a été touchée par un projectile. L'homme accuse la police de l'avoir blessé avec un tir de lanceur de balles de défense (les nouveaux flashball).

"C'est une procédure classique dès que les forces de l'ordre sont accusées d'être à l'origine d'une blessure. Cela permet de confier l'enquête à un service extérieur afin de favoriser une certaine neutralité" commente le Procureur de la République de Toulon Bernard Marchal. D'autant que le jeune homme qui a reçu ce projectile refuse depuis d'être entendu par la police qui a plusieurs reprises a tenté de recueillir sa plainte, selon les informations de France Bleu Provence. Difficile dans ces conditions de faire la lumière sur les circonstances exactes. Joint par téléphone, il ne se dit pas non plus physiquement en mesure de répondre à nos questions, ni de communiquer le nom de son avocat. Son examen clinique ne donne pas davantage de piste puisqu'il conclut à une impossibilité de déterminer la cause du traumatisme subi à l'oeil.

En revanche, ce qui ressort des premiers éléments objectifs, c'est que le jeune homme se trouve, au moment où il est touché, près de la station BP, en face du stade Mayol. C'est d'ailleurs là que les pompiers vont le prendre en charge, alors qu'il est au sol, gravement touché. Or à cet endroit, il est établi que les policiers nationaux n'y sont pas. Mais des gendarmes mobiles et des policiers municipaux assurent le maintien de l'ordre dans le secteur où des individus se sont regroupés. Selon nos informations, les policiers municipaux sont les seuls à cet endroit là à être équipés de lanceur de balles de défense. "D'autant que les policiers municipaux ont été pris à partie à ce moment là", indique une source proche du dossier. C'est donc sans doute une hypothèse sur laquelle va travailler l'IGPN.