L'IGPN saisie après les révélations d'un journaliste infiltré au sein de la police parisienne

Violences physiques, insultes racistes et homophobes, manque de moyens et suicides. Voilà en résumé les constats de deux années d'infiltration d'un journaliste au sein de la police parisienne. Valentin Gendrot dénonce ce climat dans un livre : "Flic", paru ce jeudi aux éditions Goutte d'or.

Le journaliste a notamment infiltré le commissariat du 19ème arrondissement de Paris, entre mars et août 2019

Des scènes de violence, des insultes racistes ou homophobes, mais aussi le manque de moyens et les suicides. La police, derrière l'uniforme, est décrite dans un livre publié ce jeudi 3 septembre aux éditions Goutte d'Or. "Flic", ou l'histoire d'un journaliste qui s'est infiltré pendant deux ans dans des commissariats parisiens, provoque la saisine de l'IGPN qui devra enquêter sur les faits dénoncés.

Spécialiste des infiltrations, habituellement sous pseudo, Valentin Gendrot a entamé cette nouvelle plongée clandestine en septembre 2017. Il intègre alors l'Ecole nationale de Police de Saint-Malo, d'où il sort adjoint de sécurité. Ensuite affecté un an à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, il finit par décrocher le poste qu'il visait : le commissariat du 19ème arrondissement de Paris, où il officie entre mars et août 2019.

En pleine mobilisation des gilets jaunes, les accusations de violences policières pleuvent. Il raconte alors dans un entretien à l'AFP son premier jour : il voit un policier "frapper un gardé à vue" et une femme éconduite alors qu'elle vient déposer une main courante contre un mari qui la menace de mort. Dans un autre passage du livre, le journaliste raconte avoir assisté à une "bavure" qu'il a lui-même couverte avec d'autres policiers : l'un de ses "collègues" a violemment frappé un adolescent avant qu'un PV mensonger ne soit rédigé pour "charger le gamin et absoudre" le policier.

"La police est un clan, celui qui dénonce, un traître"

En s'accusant d'avoir couvert son collègue, le journaliste explique à l'AFP qu'il a voulu contribuer à "dénoncer mille autres bavures de ce type", même si "ça a été une décision extrêmement compliquée à prendre", précise-t-il. Dans son livre, Valentin Gendrot détaille aussi des conditions de travail compliquées : équipements hors d'âge, suicide d'un collègue et hostilité de la population. Le journaliste s'inquiète également que "n'importe qui puisse devenir flic", puisque son statut de journaliste n'a jamais été découvert et que sa formation, de trois mois, a été "lacunaire".

Autant de révélations qui provoquent, la saisine de l'IGPN par le préfet de Paris. Pour devancer d'éventuelle critiques, le journaliste précise que son livre n'est "pas anti-flic" mais qu'il aborde "les grands tabous" du milieu. D'après lui, "la majorité" des fonctionnaires "paie la mauvaise réputation et le climat de tension effroyable qu'il y a entre les habitants et la police." "Tout est vrai", certifie Valentin Gendrot, précisant qu'il dispose de"documents" et de "preuves".