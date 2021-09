L'IGPN saisie de l'enquête après les tirs de la police sur un homme à Ambleteuse

Après les échanges de tirs entre un jeune de 20 ans et des policiers à Ambleteuse, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'enquête vient d'être confiée à l'IGPN (l'Inspection Générale de la Police Nationale).

Le Parquet de Boulogne-sur-Mer précise qu'à ce stade, il y a bien une logique de légitime défense. Les policiers auraient riposté alors que le jeune homme avait ouvert le feu après s'être approché du véhicule en patrouille. "Il n'y a pas de doute sur les circonstances, mais l'IGPN est saisie à partir du moment où les policiers font usage de leur arme de service", explique le procureur adjoint, Philippe Sabatier.

Cet habitant de la commune qui a subi une ablation de la rate est toujours hospitalisé et souffre de nombreuses blessures, notamment aux poumons et aux reins. Son pronostic vital est toujours réservé et il devrait garder de nombreuses séquelles de ses blessures.

Toujours selon le Parquet, ce jeune atteint de troubles psychiatriques vivait chez ses grands-parents et il avait tenté de se suicider l'été dernier. Il aurait confié à sa grand-mère son intention de mettre fin à ses jours en se faisant abattre par les forces de l'ordre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il était fortement alcoolisé, il s'est approché du véhicule des trois fonctionnaires et a sorti un pistolet à billes puis a ouvert le feu. Les fonctionnaires ont tiré à six reprises. Le jeune homme a été touché par quatre balles, au thorax, à l'abdomen, et aux jambes.