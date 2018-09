Île d'Aix, France

Des plongeurs au secours de l'eau potable sur l'Ile d’Aix... La canalisation sous-marine qui alimente l’île d’Aix en eau potable depuis Fouras, s'est rompue samedi à 13h30. Les équipes de la RESE, la régie des eaux, n'ont localisé la fuite que dimanche soir à 18h45, sous l'eau.

Ce sont donc des plongeurs qui sont envoyés pour colmater. En attendant, des bouteilles d'eau ont été distribuées aux résidents et aux visiteurs par la mairie de l'île d'Aix et les pompiers.

La canalisation sous-marine s'était déjà rompue en 2006. Et l'année dernière, c'est une canalisation terrestre qui s'était rompue en plein milieu du mois d'août.