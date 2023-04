L’île d’Oléron assigne Airbnb en justice et réclame près de 30 millions d’euros

Le 27 janvier dernier, Airbnb a reçu une assignation en justice pour s'expliquer sur les manquements à la collecte de la taxe de séjour en 2020 et 2021. L'audience prévue ce mardi après-midi devant le tribunal de police de La Rochelle pourrait être reportée puisque les avocats de la plateforme de locations vont user d'un recours à travers une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Une attitude que "déplore" la communauté de communes de l'Ile d'Oléron. Report ou pas, le sujet reste entier et l'enjeu majeur. La Communauté de Communes oléronaise reproche à Airbnb de ne pas avoir effectué de "déclaration relative à la taxe de séjour" en 2020, avant une déclaration "incomplète et erronée" l’année suivante.

S'appuyant sur l’application stricte du code général des collectivités territoriales, les élus oléronais ont établi leur calcul à partir de la fourchette la plus haute des sanctions pour "non-versement de la taxe de séjour" : 2.500 euros multipliés par le nombre de séjours, soit plus de 6 800 en 2020 et 5 000 en 2021. La somme globale des amendes civiles réclamées s'élève donc 29,7 millions d'euros (frais d'avocats compris).

Audience reportée ?

On imagine aisément l'intérêt qu'un tel dossier peut susciter pour les autres collectivités à forte densité touristique. On pense logiquement à des territoires comme l'Ile de Ré ou encore au littoral royannais. L'agglomération de La Rochelle dit quant à elle "suivre ce dossier mais sans envisager d'action pour le moment." Elle se concentre avant tout sur le nouveau règlement de l'encadrement des meublés de tourisme.

Suite à son assignation en justice en février dernier, le géant de la location saisonnière avait évoqué une "erreur technique" dans un communiqué, assurant que "tous les montants sous-collectés identifiés ont déjà été payés, avec les intérêts légaux de retard". En septembre 2022, Airbnb avait dû régler une facture de 470 000 euros à la collectivité au titre des taxes non versées en 2020 et 2021.

La Communauté de communes de l'Ile d'Oléron ainsi qu'Airbnb n'ont pas souhaité faire de commentaires supplémentaires avant l'audience prévue ce mardi devant le tribunal de police de La Rochelle.