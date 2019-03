L’Ile-Rousse : une marche silencieuse en mémoire de Julie Douib

Une marche silencieuse sera organisée samedi 9 mars à l’Ile-Rousse en mémoire de cette mère de famille, tuée par son ex-compagnon, mis en examen pour assassinat et placé en détention. Cette triste affaire s’est invitée à l’assemblée nationale.

Un hommage, dans le respect et le silence. Une marche silencieuse sera organisée samedi à l’Ile-Rousse, cité balanine où résidait Julie Douib. Cette mère de famille de 35 ans a été tuée dimanche 3 mars par son ex-compagnon. Bruno Garcia s’était rendu peu après les faits aux gendarmes. Après 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire.

Une autre marche silencieuse sera déroulera, samedi, à Vaires-sur-marne, commune dont était originaire Julie Douib. Enfin, un troisième rendez-vous est prévu dimanche 10 mars à Ajaccio par l’association Savahna.

Cette triste affaire a été évoquée lors des questions orales au gouvernement à l’assemblée nationale. Michel Castellani, le député de la première circonscription de Haute-Corse s’est adressé à la secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Il a demandé, entre autre, une meilleure formation des services de police, et demandé enfin, au gouvernement, d’agir.