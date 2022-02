L'Ile-Saint-Denis : une arme à feu découverte dans une école

La découverte a été faite par des élèves dans la cour de l'école. Une arme à feu a été retrouvée dissimulée à l'arrière d'une haie jeudi 17 février à l'école Jean-Lurçat de L'Ile-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, indique la mairie dans un communiqué. Les élèves ont immédiatement prévenu les enseignants et le directeur d'école a appelé la police, qui a pu sécuriser l'arme. Une enquête est ouverte.

La municipalité dit avoir appris cet incident "avec stupeur et colère", elle _"prend très au sérieux cet événement particulièrement grave" et se félicite que cela "n'a heureusement engendré aucun incident". "Dès le lendemain de la découverte, un diagnostic de sécurité a été mis en œuvre par les services de la ville et de l’État. Des travaux vont être programmés pour sécuriser davantage l’école. Le passage d’un détecteur de métaux va également être réalisé pour la rentrée"_, assure la mairie.

La mairie a aussi interpellé la police nationale, la préfecture et les ministères sur la nécessité de renforcer la sécurité et permettre aux enfants, aux parents et aux enseignants de pouvoir vivre et travailler sereinement.