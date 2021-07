L'imam de Saint-Chamond destitué après des propos attentatoires à l'égalité homme-femme

C'est par un tweet que Gérald Darmanin annonce, ce vendredi, avoir demandé et obtenu la destitution de l'imam de la Mosquée Attakwa de Saint-Chamond.

Nos confrères du Figaro relatent un courrier dans lequel le ministre de l'intérieur, s'indigne des propos qui lui ont été rapportés, concernant un prêche prononcé le 20 juillet, lors de la fête de l'Aïd el-kebir. «L'imam, écrit Gérald Darmanin, aurait expressément ordonné aux femmes musulmanes de se soumettre strictement à leur mari, en les enjoignant "d'obéir au doigt d'Allah et à ceux de leur époux"». Des propos que le ministre juge «tout simplement inacceptables».

L'imam convoqué en préfecture de la Loire

Gérald Darmanin a donc demandé à la préfète de la Loire de convoquer les instances dirigeantes de la Mosquée Attakwa. Dans un communiqué publié ce vendredi, la préfète Catherine Séguin, explique avoir reçu, hier, le président de l'association cultuelle de Saint-Chamond et l'imam de la Mosquée Attakwa. Elle indique avoir "explicitement condamné les propos tenus par l'imam à l'égard des femmes, de leurs droits et de leurs libertés". Elle précise aussi avoir "expressément demandé au Président de l'association de mettre un terme aux fonctions de l’imam [...] compte tenu du caractère manifestement attentatoire au droit des femmes et contraire aux valeurs de la République de ce prêche".

Le communiqué indique que, conformément aux instructions du Ministre de l’Intérieur, la question du non renouvellement du titre de l'imam est à l'étude.

Dans le prêche incriminé, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, l'imam avait déclaré : "Ô femme musulmane, entre au paradis par n'importe quelle porte du paradis que tu veux. Tâcher de veiller au droit d'Allah et à ceux de vos époux, c'est-à-dire vos maris. Restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas de la manière des femmes avant l'islam. Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage avec celui dont le cœur est malade, c'est à dire l'hypocrite. Soyez les bastions [...] de la bonté et de la vertu, et non pas des ponts à la corruption et aux vices."