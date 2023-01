L'imam du valenciennois Hassan Iquioussen expulsé vers le Maroc

C'est la suite mais peut-être pas la fin d'un très long feuilleton judiciaire impliquant la France, la Belgique et le Maroc. Hassan Iquioussen a été reconduit vendredi dans un avion pour Casablanca depuis la Belgique. Le prédicateur de Lourches, dans le valenciennois, avait été arrêté le 30 septembre dernier, à une vingtaine de kilomètres de la frontière française, après un mois de fuite. L'imam de 58 ans qui était fiché S avait trouvé refuge près de Mons, alors que Gérald Darmanin avait demandé son expulsion. Le ministre de l'intérieur lui reprochait des prêches antisémites et misogynes, estimant que ses propos, incitant à la haine et à la discrimination, étaient "contraires aux valeurs de la République. "

C'est ensuite une bataille judiciaire qui s'est engagée entre les deux pays, la justice belge refusant de remettre l'imam aux autorités françaises. Il avait été placé en centre-fermé, mi-novembre, pour séjour illégal.

Il est donc finalement monté à bord d'un avion ce vendredi. "C'est une grande victoire contre le séparatisme", se réjouit l'entourage de Gérald Darmanin, qui souligne l'implication du ministre dans ce dossier. Cet arrêté d'expulsion vaut interdiction de retour. Toute entrée dans l'espace européen serait systématiquement signalée aux autorités.

L'avocate française d'Hassan Iquioussen, Lucie Simon, s'étonne quant à elle de la volte-face du Maroc, qui avait refusé l'été dernier, le laissez-passer consulaire permettant son éloignement vers son pays d'origine.