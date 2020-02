L'impact sur le camion des pompiers de Nîmes n'était pas dû à un tir d'arme à feu

Nîmes, France

Le vice-procureur de la République de Nîmes Alexandre Rossi est formel : la trace d'impact relevée sur le camion n'est en aucune façon due à un tir de projectile par arme à feu. De nombreuses zones d'ombres persistaient depuis le début de cet affaire largement relayée sur les réseaux sociaux depuis samedi. Un équipage avait signalé l'incident au retour d'une intervention dans le secteur du chemin de la Planète, un quartier résidentiel sur les hauteurs de Nîmes.

Mais, même si l'impact sur la carrosserie ressemblait à s'y méprendre à une trace de balle, les policiers n'avaient pas retrouvé de projectile en dépit d'une inspection poussée du véhicule. Pas de trace éventuelle de poudre non plus. Et pas davantage de certitude que cet incident s'était produit ce jour-là et à cet endroit.

Et pour cause. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs ont finalement découvert que c'est le 26 janvier dernier que le camion a été involontairement abîmé avec une hache par un pompier maladroit lors d'une intervention.