L'impressionnant butin découvert après des cambriolages en série

Les gendarmes de la compagnie de Rezé ont découvert "une caverne d'Ali Baba" après le vaste coup de filet mené lundi matin dans plusieurs communes de Loire-Atlantique et de l'ouest, près de 400 objets ont été retrouvés.

Après le coup de filet mené lundi matin à Nantes, Orvault, Saint-Herblain, Vertou, Rennes ainsi que près de Cholet, les gendarmes de la compagnie de Rezé ont mis la main sur 383 objets volés qui étaient sur le point d'être vendus. Le préjudice total est estimé à plus de 100.000 euros et plus de 10.000 euros en liquide ont été saisis lors des perquisitions. Les suspects interpellés ont avoué qu'ils effectuaient de fréquents voyages à destination du Maroc où la marchandise était revendue.

Une voiture remplie d'objets volés

Une grande partie de ce butin a été découvert dans la nuit de dimanche à lundi à bord d'une voiture monospace au péage du Bignon sur l'A83. Il y avait dans l'habitacle pour près de 30.000 euros de matériels et d'objets volés, une trentaine de bijoux en or, 60 ordinateurs, neuf vélos, quatre téléviseurs, un réfrigérateur, des consoles de jeux et des vêtements.

De nombreux bijoux et téléphones saisis par les gendarmes de Rezé - Gendarmerie nationale

Toujours conserver ses factures

Les enquêteurs ont restitué 25 objets volés à leur propriétaire mais le travail d'identification des victimes sera long, c'est pour cette raison que les gendarmes invitent chacun d'entre nous à toujours conserver les factures et les photos de nos biens. En cas de vol et de dépôt de plainte, le travail des enquêteurs est ainsi facilité.

Parmi les 20 personnes interpellées dans cette affaire, six ont été déférées au parquet mercredi après-midi. Elles sont poursuivies pour recel en bande organisée.