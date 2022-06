"L’inadmissible" mouillage des grands yachts en Corse

Le Collectif TERRA regroupe des associations agréées de protection de l’environnement en Corse et la ligue contre le cancer. Il s’adresse au Gouvernement et à l’exécutif corse à propos de : « l’un des axes de la circulaire de l’État, déclinaison régionale de « Destination France », qui préconise l’installation de coffres, prioritairement en Méditerranée, pour l’accueil de la grande plaisance. » Michelle Salotti précise les raisons de cette opposition :

"Aujourd'hui, si on en croit les grands spécialistes du Groupement international des experts du climat (GIEC), l'urgence est climatique et l'urgence est également à la protection de la biodiversité. L’État est en train d'organiser tout autour de la Corse des installations de mouillage pour la grande plaisance, c'est à dire les grands yachts, ceux qui font plus de 24 mètres. Et ça va jusqu'à 190 mètres, donc de très grands bateaux".

carte des ZMEL, Zone de Mouillage et d’Équipements Légers. - Site d'u Levante

-Ça permet aussi de limiter les mouillages sauvages un peu partout ?

"Non, parce qu'ils n'ont pas le droit de mouiller très près des côtes. Il y a un décret de 2016 qui dit qu'ils doivent mouiller absolument au large et ils viennent quand même, ils transgressent les lois, ils s'installent quand même là où ils veulent. Et personne n'a jamais rien fait pour les en empêcher ou pour les verbaliser ce sont des prétextes simplement pour dire qu'on va protéger quelque chose. Mais en réalité, on favorise les grandes fortunes et les grands yachts afin qu'ils se déplacent le plus facilement possible ils arrivent dans les plus beaux sites de Corse. Ces grands yachts consomment énormément de fioul, c'est à dire qu'ils dégagent une pollution absolument énorme, qu'elle soit en mer ou à terre. Sous le prétexte de protéger les posidonies qu'il faut effectivement protéger, on détruit, _on porte atteinte à l'ensemble de la faune et de la flore_."

