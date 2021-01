L'incendiaire de l'école de Lédeuix jugé la semaine prochaine à Pau

L’incendiaire présumé de l’école de Lédeuix près d’Oloron sera jugé à Pau la semaine prochaine, le jeudi 14 janvier. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2016, il y a plus de 4 ans, Antoine, 19 ans au moment des faits, a cambriolé l’école avant d’y mettre le feu. Un cambriolage minable Daniel Corsand qui a causé un tort immense et de très gros dégâts.

Une facture de 2.300.000€

Pendant plus de trois ans, les élèves de ce regroupement scolaire qui accueille les 116 enfants de Lédeuix, Estos, Saucède et Poey-d'Oloron ont fait classe dans des préfabriqués, sur un terrain non loin de l’école. Ils n’ont réintégré la nouvelle école que le 6 janvier 2020. L’incendie a couté deux millions 300 mille euros, en tout, dont un millions et demi d’euros pour la construction d'une nouvelle école. L’Etat a débloqué des aides exceptionnelles. Il y a eu aussi des concerts de solidarité pour trouver des fonds, et puis il y a eu cette procédure avec l’assureur de la commune qui a pris plus d’une année.

Et puis il y a le traumatisme aussi de cette nuit du 22 novembre 2016 : le spectacle de cette école et de ses cinq salles de classes ravagées. Elle avait été inaugurée en 1985. Ce trou béant dans la toiture, et ces locaux définitivement détruits par les flammes et par l’eau qui a éteint le brasier.