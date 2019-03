L'incendiaire de la librairie d'Aubusson condamné à 2 ans de prison

Ce jeune homme de 22 ans avait incendié le local d'une bouquiniste d'Aubusson début décembre. Les flammes avaient ravagé la boutique et le cabinet d'un podologue situé juste au-dessus.

Aubusson, France

L'homme qui a mis le feu à la libraire d'Aubusson en décembre dernier a été condamné ce lundi après-midi à deux ans de prison ferme. Il avait mis le feu, au cours d'une soirée arrosée, au local de la bouquiniste qui avait tout perdu ce jour là. Elle avait bénéficié d'un élan de solidarité qui lui avait permis de rouvrir une boutique dans un autre lieu, en janvier. Le cabinet d'un podologue situé juste au-dessus avait lui aussi été très endommagé par les flammes.

Le procès n'a malheureusement pas permis de comprendre pourquoi ce jeune homme de 22 ans a mis le feu ce soir là. Tout juste a-t-il expliqué qu'il avait beaucoup bu et fumé de nombreux joints. Quelques minutes avant l'incendie, il a été vu par un témoin en train de tituber et de faire du tapage dans la rue. Un autre témoin l'a aperçu rentré dans la boutique et ressortir, les flammes suivant quelques instants après.

Un trou noir d'une heure

Ce témoin ayant filmé la scène, les gendarmes qui ont interpellé le jeune homme dans la foulée ont pu le confronter avec la vidéo. Il ne souvient de rien de ce qu'il s'est passé ce soir là, un trou noir d'une heure qui ne lui permet pas d'avancer des explications.

Ni la bouquiniste, ni le podologue n'étaient présents à l'audience, mais leurs avocats ont expliqué le choc qu'ils ont subi et les difficultés qu'ils ont à reprendre leurs activités respectives, puisqu'ils ont beaucoup perdu.

Le prévenu avait déjà 6 condamnations sur son casier judiciaire. En plus de ses deux ans de prison, il devra rembourser les victimes. Le préjudice de la libraire a été chiffré au total à près de 21 000 euros. Celui du podologue devra être déterminé lors d'une autre audience civile en septembre.