L'incendiaire de la place Bonnyaud condamné à trois ans de prison

C'est un jugement plutôt clément pour le jeune homme de 20 ans qui a reconnu les faits. Ivre, il avait agi par désespoir envers sa soeur qui refusait de l'héberger.

Un an et demi de prison ferme et un an et demi avec sursis, c'est la peine prononcée ce vendredi par le tribunal correctionnel envers l'incendiaire de la place Bonnyaud. Le jeune Guérétois de 20 ans a avoué avoir mis le feu au toit de l'immeuble dans la nuit de vendredi 29 à samedi 30 avril. Il n'y avait pas eu de blessé, mais de gros dégâts. En état de récidive, le jeune homme encourrait jusqu'à 10 ans de prison.

Le juge a pris en compte les aveux immédiats de l'incendiaire mais aussi son parcours compliqué. Rejeté par sa famille, il est allé de familles d'accueil en foyers, avant de se retrouver à la rue, A 20 ans il a déjà cinq condamnations à son casier (notamment à du sursis, et à des travaux d'intérêt général). Ces derniers temps, le jeune homme allait mieux, jusqu'à cette nuit où il "a pété un câble" comme il dit. Ce vendredi soir, il boit beaucoup et se retrouve sur la place Bonnyaud, juste devant l'immeuble où habite sa soeur, celle qui a plusieurs fois refusé de l'héberger

Je me sentais seul, je voulais que ma soeur soit dans la même galère que moi"

Il rentre dans l'immeuble, monte au grenier, met le feu à un carton de vêtements, avant de redescendre et de regarder le toit s'embraser. Quelques jours plus tard, le jeune homme est interpellé, après avoir été dénoncé par un soit-disant ami. Il avoue tout, mais répète qu'il n'est "pas méchant". "Vous êtes passé à deux doigts d'une catastrophe humaine", insiste la juge. "Il est urgent de le stopper dans sa descente aux enfers", rajoute la substitut du procureur qui demande cinq ans de prison. Ce sera finalement 18 mois ferme , et 18 mois avec sursis, assortis de trois ans de mise à l'épreuve et l'obligation de se soigner contre son addiction à l'alcool. En larmes, le jeune homme part pour la première fois en prison.

Un expert a par ailleurs été nommé pour évaluer les dégâts, avant un jugement sur intérêts civils en janvier prochain. Le toit devrait être prochainement renforcé et une bâche posée. Les habitants de l'immeuble ont été relogés.