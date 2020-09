L'incendiaire du Centre Alsace condamné à 8 ans de prison

Le jugement est tombé au troisième jour du procès de Régie Haegelé. Le trentenaire est condamné à 8 de prison par le tribunal de Colmar pour avoir incendié des dizaines de véhicules et crevé des milliers de pneus en Centre Alsace entre 2013 et 2019.

Huit de prison pour l'incendiaire du Centre Alsace. Régis Haegelé a été reconnu responsable de dizaines d'incendies de véhicules entre 2013 et 2019. Il a aussi crevé des milliers de pneus. Les dégâts sont estimés à 12 millions d'euros. 350 victimes et parties civiles étaient au procès. 141 faits ont été relevés, 110 retenus et le prévenu en a reconnu une soixantaine.

La procureure adjointe de la République avait demandé la peine maximale de 10 ans de prison, la peine maximale dans ce genre d'affaire.

Des excuses au procès

Régis Haegelé, une trentenaire amateur de course à pied a demandé pardon au début de son procès, mais aussi ce mercredi, lors du troisième jour, avant la décision . "J'aurais aimé que ça n’arrive jamais, ma vie est une succession d’enfers, depuis que je suis tout petit. J'ai fait une grosse erreur, je suis conscient de la gravité de mes actes. Je m'excuse, mais cela n'effacera pas ce que j'ai fait. J'espère qu'on me laissera une chance de retrouver une vie normale. Je veux à l'avenir devenir bienveillant " Il parle aussi de coups portés par son père, depuis son enfance. Un père qui, selon lui, le l'a jamais aimé. C'est pour cela qu’il s’en est pris à des bus, son père était chauffeur de bus.

Un important dispositif de gendarmerie avait été mis en place pour arriver à l'arrêter. Une interpellation qui était finalement intervenue le 12 novembre après un dernier incendie de plus d’une dizaine de voitures à Barr.