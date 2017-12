Dés les premières heures après l'incendie, les enquêteurs privilégiaient un incendie criminel. Aujourd'hui, c'est une certitude. Un haut-savoyard de 38 ans, ancien adepte du site, a reconnu avoir mis le feu à la chartreuse de Saint-Hugon, le principal bâtiment du centre bouddhiste Karma Ling, le 1er décembre dernier à Arvillard.

❗️#Chambéry (73) Un individu interpellé avec 5 litres d'essence après l'#Incendie 🔥 d'un centre bouddhiste situé dans une ancienne chartreuse du 12e siècle à #Arvillard ➡️ Plusieurs millions d'euros de préjudice. Incendiaire mis en examen et écroué. pic.twitter.com/LQEaXCV97y — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) December 26, 2017

Interpellé sur les lieux, il allait remettre ça

lorsqu'ils les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Chambéry l'interpellent à l'issue d'une filature mardi dernier, il est à proximité du site, et ses intentions ne font guère de doute. L'homme au visage masqué, qui a une main gantée, est en possession de cinq litres d'essence, deux briquets et une arme de poing. Selon une source proche de l'enquête, "il allait remettre ça pour la troisième fois", après une première tentative le 18 novembre et l'incendie du 1er décembre qui a occasionné de très gros dégâts dans ce lieu de séminaires et de retraites bouddhistes, considéré comme l'un des plus importants en France.

L'incendie du centre Karma Ling, le 1er décembre dernier, a occasionné des dégâts pour plusieurs millions d'euros. - Karma Ling

Un incendie "pour faire cesser les mauvais esprits"

Mis en examen pour incendie criminel et écroué, l'incendiaire présumé est un ancien adepte du site, où il a passé plusieurs retraites. Il a expliqué en garde à vue avoir agi "pour faire cesser les mauvais esprits". Son état de santé est toutefois jugé compatible avec une sanction pénale.