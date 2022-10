L'incendiaire du parking des Salinières à Bordeaux condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme

"Je prends ma peine et on verra après" avait dit Fabien à la barre la veille de sa condamnation. C'est le principal accusé dans ce dossier, celui qui a mis le feu à des feuilles de papier dans le coffre d'une voiture au troisième sous-sol du parking des Salinières sans savoir vraiment pourquoi.

Malgré la plaidoirie appuyée de son avocat ce mardi matin, le jeune homme de 24 ans va donc purger une nouvelle peine de prison ferme alors qu'il est déjà derrière les barreaux en Alsace pour une autre affaire. Il vient d'être condamné par la première chambre des dossiers complexes du tribunal judiciaire de Bordeaux à quatre ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire. Ses comparses, poursuivis pour ne pas avoir prévenus les secours écopent de 22 mois avec aménagement de peine possible.

Si on abandonne tout espoir on va le perdre définitivement

Son avocat, Geassy Gros avait pourtant soutenu dans la matinée "Il faut sanctionner son comportement mais il faut aussi permettre la réinsertion ! Parce que l’expert le dit : il est réadaptable ce monsieur, il faut lui proposer des soins ! Et si on abandonne tout espoir, on va le perdre définitivement..." Le président du tribunal en a décidé autrement.

Le 18 mai 2019, les pompiers étaient alertés pour un incendie dans le parking souterrain des Salinières. Après de nombreuses heures de lutte , le feu était maitrisé et près de 200 voitures se retrouvaient totalement calcinées ou dégradées, soit par les fumées, soit par l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie.

Le procès a démarré ce lundi 10 octobre , pendant l'audience les prévenus avaient reconnu leur implication respective mais avaient assuré ne pas s'être rendu compte de l'ampleur que l'évènement allait prendre.

La procureure avait requis 4 ans d’emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt vu le risque de récidive pour le principal mis en cause, 18 mois sans aménagement de peine pour sa comparse, et 15 mois avec aménagement de peine pour le dernier.

Des millions d'euros à payer

Les trois prévenus sont jugés responsable solidairement des préjudices et sont donc condamnés à payer de lourdes sommes aux différentes victimes de ce dossier. Près de 730.000 euros pour Kéolis Bordeaux Métropole, plus de deux millions et demi pour Bordeaux Métropole. Quant au propriétaire du parking, la société BP3000, les prévenus ne doivent payer que les presque 10.000 euros de la franchise d'assurance.

Ils devront également indemniser des dizaines de propriétaires de véhicules à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros.