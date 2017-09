L'incendiaire du quartier des Halles de Tours arrêté

Près d'un mois après les premiers incendies, l'auteur présumé des feux de voitures du quartier des Halles à Tours a été arrêté. La Police l'a interpellé chez lui ce jeudi matin. Il est présenté ce vendredi après-midi au parquet de Tours pour se voir notifier sa probable mise en examen.

Il était l'un des individus les plus recherchés sur la ville de Tours. L'auteur présumé des incendies de voitures dans le quartier des Halles à Tours a été interpellé ce jeudi matin, à son domicile par la police de Tours qui avait mis de gros moyens pour mettre la main sur lui.

L'auteur, un habitant du quartier des Halles

L'homme a plus d'une quarantaine d'années. Il vit dans le quartier. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits en présence de son avocat. Sa garde à vue a été prolongée ce vendredi matin, avant qu'il ne soit présenté dans l'après-midi au parquet de Tours. Il devrait le mettre en examen. Face aux enquêteurs, l'homme a expliqué avoir "des problèmes personnels". Il exprime ses moments de colère en mettant le feu à des voitures. L'homme est suivi médicalement, pour dépression. Une expertise médicale sera réalisée dans le cadre de l'instruction. Son nom était apparu dans une autre affaire d'incendies volontaires sur Tours, mais il n'avait pas pu être confondu. Son nom est remonté dans le cadre de cette enquête. Les policiers l'ont ciblé grâce à une surveillance accrue dans le quartier.

Un homme dépressif, qui met le feu sous la colère

A son actif, des incendies reconnus en garde à vue, entre le 9 août et le 10 septembre sur la ville de Tours. 11 faits ont été recensés : 3 caves d'immeuble, 8 incendies de véhicules pour 12 voitures détruites, rue Henri Barbusse, rue de la Bourde et rue des Houx. La multiplication des incendies ces dernières semaines avait créé un climat de tension et de suspicion dans le quartier, un climat de peur aussi, de nombreux habitants ayant décidé de quitter leur logement en attendant l'arrestation de l'incendiaire.