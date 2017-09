L'incendiaire présumé du quartier des Halles de Tours remis en liberté sous contrôle judiciaire

L'homme suspecté d'être l'incendiaire du quartier des Halles de Tours ne sera pas jugé ce lundi. Son procès a été reporté au 6 décembre. En attendant, il reste libre mais à l'obligation d'habiter chez sa sœur à Athée-sur-Cher.

L’homme qui a été interpellé la semaine dernière dans le cadre des incendies volontaires dans le quartier des Halles de Tours ne sera finalement pas jugé ce lundi après-midi. Son procès a été reporté au 6 décembre. L'homme a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. C'est à sa demande et à celle de son avocate que le procès a été reporté afin de mieux préparer sa défense. On lui reproche d'avoir incendié 11 voitures et deux caves d'immeubles en l'espace d'un mois. Ce lundi après-midi, l'homme est apparu dépressif et perturbé. Mais la question qui a occupé le tribunal, c'est bien de savoir s'il était opportun ou non de remettre cet incendiaire présumé en liberté jusqu'à son procès.

La question n'était pas simple car imaginez que, cette personne remise en liberté sous contrôle judiciaire, les incendies reprennent de plus belle dans le quartier des Halles ? Imaginez aussi à ce moment là l'incompréhension des riverains. Leur inquiétude et leur grande colère. C'est toutes ces questions qui ont bien entendu traversé l'esprit des juges du tribunal de Tours. Sachant que le prévenu est présumé innocent jusqu'à son procès. Pour le procureur, aucun doute, il faut requérir le placement en détention afin d'éviter les risques. A contrario, l'avocate du présumé incendiaire demande sa libération sous contrôle judiciaire. C'est un primo délinquant sans casier, dit-elle. Un homme dépressif mais qui a conscience de l'importance de se faire soigner. Après une demi-heure de délibéré, le tribunal ordonne sa remise en liberté sous conditions: interdiction de se rendre à Tours, obligation de rencontrer au plus vite un expert-psychiatre, suivre un traitement, enfin loger dans sa famille à Athéé sur Cher, loin de Tours, avec interdiction de sortir la nuit...