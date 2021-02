L'incendiaire présumé de Charre relaxé par le tribunal de Pau

Un homme a été relaxé devant le tribunal correctionnel de Pau hier. Paul, retraité était jugé pour avoir incendié volontairement, une maison familiale à Charre, un petit village près de Navarrenx. C’était durant l’été 2019. Paul, 64 ans, était poursuivi pour avoir mis le feu a cette bâtisse. Le procureur qui l’a poursuivi pour incendie volontaire a demandé une peine de un an avec sursis. Mais le tribunal a décidé de le relaxer, au bénéfice du doute. Le dossier ne permet pas de le condamner.

Suspect mais pas coupable

Il y avait d'abord un mobile. C'est une famille nombreuse de onze enfants. Neuf sont encore vivants au moment de la succession pour cette grande grange réaménagée. Ce sont les quatre sœurs qui en héritent. Les cinq frères dont Paul sont dépossédés de cette maison où ils ont grandi. La maison est incendiée au petit matin du 12 aout 2019. Paul n'a pas d'alibi. Sa femme l'a appelé, tôt le matin, ce qui prouve qu'il n'était pas chez lui mais pas qu’il était sur les lieux. Lui dit ne plus se souvenir où il était ce jour-là.

Un mobile, pas d'alibi et des images vidéos

Alors il y a ces images d'une caméra de chasse dont il ne connaissait pas l'existence. C'est un neveu qui l'avait installé ; son détecteur de mouvement déclenche des photos en rafale. Elle a déclenché ce matin du 12 aout, vers 5 heures et demi. Les sœurs sont stupéfaites en découvrant les clichés. Elles le reconnaissent formellement, avec ses épaules voutées et sa démarche. Elles reconnaissent une silhouette, mais on ne voit pas son visage. Enfin, il y a aussi son caractère bien trempé : "un pur béarnais qui est têtu par moment", c'est l'autoportrait qu'il fait de lui à l'audience. Maitres Thierry Sagardoytho et Maxime Barnaba, les avocats de Paul, dans leurs plaidoiries vont soulever un à un les manques de l'accusation : de la vidéo, un mobile et pas d'alibi, ça fait un suspect, mais pas forcément un coupable.