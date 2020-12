L'incendiaire présumé de la boulangerie Lanne à Lescar arrêté

Un homme de 22 ans a été interpellé par la police dans la nuit de dimanche à lundi à Lescar. Il a été arrêté par une patrouille proche d'un feu de végétaux. Il avait sur ses vêtements des brindilles de sapinettes. Et puis son ADN correspond a celui retrouvé sur une allumette découverte sur les lieux d'un autre incendie volontaire. En fait on le soupçonne d'avoir allumé huit feux à Lescar entre le 3 novembre et le 14 décembre, dont celui qui a détruit la boulangerie/patisserie Lanne prés de la Cathédrale. L'homme nie les faits. Il est déjà connu pour des faits similaires. Il pourrait faire l'objet d'une comparution immédiate jeudi.

