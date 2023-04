L'incendiaire présumé de la Vallée Violette à Joué-lès-Tours comparaît au tribunal de Tours ce mercredi

Un homme d'une trentaine d'années sera jugé à 14h ce mercredi après-midi au tribunal de Tours. Un chambraisien soupçonné d'avoir allumé au total seize feux, entre octobre 2021 et décembre 2022, à Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours. Parmi ces feux, on trouve même ceux de sa propre maison et de sa propre voiture.

Son procès aurait dû avoir lieu en janvier, quelques jours après son interpellation, mais son avocate avait alors demandé le report, le temps de mener une expertise psychiatrique. Une expertise qui a donc été faite, dont les résultats seront présentés à l'audience de ce mercredi et dont il ressort notamment que l'incendiaire présumé ne souffre ni d'abolition ni d'altération de son discernement. Il pourra donc être jugé pour "destructions par incendies".

Un car Rémi, une camionnette Fil Bleu, des voitures, une maison, entre autres, incendiés

L'homme comparaît pour une quinzaine de feux au total. Avec une première série en octobre 2021. Une dizaine d'incendies en seulement dix jours, dont celui d'un car Rémi destiné au ramassage scolaire, celui aussi d'une camionnette Fil Bleu. Des véhicules et une maison brûlent également. Puis plus rien ne se passe pendant un peu plus d'un an, jusqu'en décembre dernier, où de nouveaux incendies ravagent la Vallée Violette à Joué-lès-Tours et une rue voisine de Chambray-lès-Tours.

L'incendiaire présumé trahi par la vidéosurveillance

Les gendarmes finissent par identifier un habitant du quartier . Les caméras de vidéosurveillance le montrent, enchaînant les allers-retours entre son domicile et l'un des lieux incendiés. En garde à vue, l'homme reconnaît d'ailleurs la quasi-totalité des feux pour lesquels il sera jugé, dont ceux de sa maison et de sa voiture. Il les explique alors par des pulsions.

Son procès aura donc lieu à partir de 14h ce mercredi après-midi au tribunal de Tours. L'incendiaire présumé comparaît libre. Il encourt dix ans de prison.