L'incendiaire présumé du quartier des Halles de Tours devant la justice

L'incendiaire présumé du quartier des Halles est passé devant le tribunal de Tours ce mercredi soir. L'affaire remonté à cet été. L'homme avait avoué devant les policiers. Il avait tout du coupable idéal, mais le manque de preuves a occupé les débats. Le jugement sera rendu fin janvier.

Le tribunal correctionnel de Tours était amené à juger un homme de 45 ans ce mercredi soir, présenté comme l'incendiaire présumé du quartier des Halles à Tours. L'affaire avait mis en émoi les habitants du quartier après une série d'incendies de voitures et de caves entre le 9 août et le 10 septembre dernier (douze voitures détruites, trois caves et un compteur électrique incendiés). Le prévenu a été arrêté le 14 septembre, chez sa mère. En garde à vue pendant 48h, il avait tout avoué à l'époque. Sauf qu'à la barre, il est revenu sur ses aveux. Certes, l'homme a tout d'un coupable idéal, mais il n'y a aucune preuve.

J'ai craqué devant les policiers. J'ai avoué sans réfléchir. Le prévenu

Pas de témoignage, pas l'ombre du preuve matériel et aucune expertise des véhicules incendiés pour confirmer l'acte volontaire. Autant dire que l'avocate du prévenu s'en est donnée à cœur joie. L'homme est présenté devant le tribunal parce qu'il a fait des aveux en garde à vue. Il a tout avoué, les incendies, avec force de détails, et le mode opératoire : un chiffon glissé sous la roue avant des voitures ou un matelas dans une cave auquel il met le feu avec son briquet "blanc". Il a tout avoué devant les policiers, avant de se rétracter à la barre. "Je suis innocent" répète-t-il à l'envie.

Le feu le suit, c'est bizarre. L'ex-compagne du prévenu

Son souci, c'est qu'il y a des coïncidences, beaucoup de coïncidences. Dépressif depuis décembre, sans travail fin juillet après une rupture conventionnelle, ce couvreur vit chez sa mère au 31 rue de la Bourde à Tours depuis fin juin, après une séparation douloureuse. Le 31 rue de la Bourde, c'est là qu'ont commencé les incendies pendant l'été. Et avant? Il habitait Bléré, chez son ex-compagne, la gardienne du collège. L'établissement a justement été touché en avril-mai-juin par des incendies de voitures, de branchages et des pneus crevés. Les incidents qui se sont arrêtés juste après son départ. Même son ex-compagne a des doutes."Le feu le suit, c'est bizarre" dira-t-elle aux enquêteurs.

Son avocate demande la relaxe, le procureur 2 ans avec sursis

Le Procureur a admis la légèreté du dossier et le manque de preuves. Il a d'ailleurs demandé la relaxe partielle sur ce dossier, en excluant de son réquisitoire tous les véhicules incendiés entre le 9 août et le 8 septembre, période durant laquelle il n'y a eu aucune enquête et aucune procédure engagée par la police. Il a demandé deux ans de prison avec sursis et obligation de soins. L'avocate du prévenu a demandé la relaxe. Le jugement sera rendu le 25 janvier. En attendant, son contrôle judiciaire est maintenu. Il reste vivre chez sa sœur à Athée-sur-Cher.