L'incendiaire qui a sévi fin juin à la frontière de la Touraine et du Poitou interpellé

La série noire des vols et des incendies à Buxeuil dans le Nord-Vienne a été élucidée par les gendarmes. Dans la petite commune, entre avril et juin, divers vols, cambriolages et destructions de biens par incendie s'étaient produits, créant un climat d'insécurité inédit parmi les habitants.

Mercredi matin, les gendarmes ont procédé à l'interpellation d'un jeune du secteur, un homme d'une vingtaine d'années, qui a reconnu lors de sa garde à vue une dizaine de faits, et notamment les incendies de Buxeuil. Des feux de poubelles, une caravane embrasée... Et ce qui a le plus marqué les riverains : une grange qui servait de hangar et un cabanon de jardin appartenant à un couple de personnes âgées partis en fumée non loin de la place principale du bourg.

Procès le 21 août

L'incendiaire présumé a été présenté ce vendredi matin au parquet de Poitiers et jugé en comparution immédiate. Il a été décidé une expertise psychiatrique et sont placement sous contrôle judiciaire d'ici son procès le 21 août prochain.

Lors de perquisitions menées par les enquêteurs, les gendarmes ont retrouvé différents objets volés, notamment une télé, une tablette et un deux-roues remis à leurs propriétaires.

Une seconde enquête est toujours en cours pour l'incendie d'un camion porte-véhicules sur un parking de la commune voisine de Descartes dans l'Indre-et-Loire. Douze véhicules au total avaient brûlé, le feu s'étant propagé. Pour ces faits, c'est le parquet de Tours qui est en charge du dossier. Il s'agira de déterminer si l'incendiaire poitevin en est aussi à l'origine.