L'incendie a tout détruit sur le site Minerva Oil à Meuzac

Il ne reste plus rien du site Minerva Oil, touché par un violent incendie ce jeudi à Meuzac en Haute-Vienne. Suite à ce sinistre, une personne est toujours portée disparue.

"Une véritable scène de guerre". De mémoire de pompier, on n'avait jamais vu ça en Haute-Vienne. Touché par un violent incendie et plusieurs explosions de cuves ce jeudi, le site de Minerva Oil à Meuzac, spécialisé dans la fabrication de lubrifiant automobile, est entièrement détruit. Y compris les bureaux et les entrepôts (cf photos). Les pompiers vont devoir rester plusieurs jours sur place, pour finir d'éteindre le feu qui couve encore par endroits ce vendredi après-midi. Il va aussi falloir dépolluer et nettoyer le site.

De leur côté, les gendarmes mènent l'enquête. Une équipe de l'identification s'est rendue sur le site pour tenter de retrouver le plombier toujours porté disparu. Vu la violence du sinistre, la tâche s'annonce compliquée. Les enquêteurs vont aussi devoir déterminer les origines de l'incendie. Pendant ce temps-là, la solidarité s'organise. La mairie a ouvert ses locaux aux dirigeants de Minerva Oil qui multiplient les réunions de crise, notamment avec les assureurs et les services de l'Etat.

Les maisons situées à seulement cinq mètres du site Minerva Oil ont été sauvées par les pompiers © Radio France - Jérôme Ostermann

En ville, la population se mobilise, que ce soit pour héberger les voisins les plus proches du site, ou pour préparer des repas à la vingtaine de pompiers encore sur place. Des pompiers qui ont réussi à sauver l'ensemble des maisons voisines du site. A part des vitres qui ont en partie explosé sous l'effet de la chaleur, les habitations, situées à quelques mètres seulement, sont intactes. Mais ce terrible incendie va laisser des traces. Implantée depuis 1936 à Meuzac, l'entreprise Minerva Oil (50 salariés) est indissociable de cette commune du sud de la Haute-Vienne.