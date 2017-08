L'incendie d'Immobat à ciboure: les résultats de l'enquête de police

L’enquête de police confirme la thèse accidentelle après l’incendie qui a détruit 600 mètres carrés d’entrepôts à Ciboure lundi matin. C'est lors d'une opération de sciage de bois que des étincelles ont provoqué le début du sinistre au sein de la société Immobat. l'accident n'a fait aucune victime.

Les policiers de St Jean de Luz n'ont pas trainé. Au lendemain de l'incendie qui a totalement détruit 600 mètres d’entrepôts sur la commune de Ciboure, les conclusions de l’enquête de police confirment la thèse accidentelle et précise les circonstances du sinistre. C'est lors d'une opération de sciage de bois, peu avant 11h du matin lundi, que des étincelles ont provoque le début d'incendie dans l'atelier de la société Immobat. Les deux ouvriers qui travaillaient sur la machine ont bien tenté de l’atteindre. En vain. IL a fallu l'intervention d'une 50ene de pompiers et de gros moyens matériels pour en venir à bout et éviter une propagation aux habitations voisines.

Déjà un incendie en 2013

Ce n'est pas la première fois que l'ancienne entreprise Olaizola est de truite par un incendie. La première fois c’était en octobre 2013. Aujourd'hui les 19 employés de la société Immobat se retrouvent au chômage technique.

