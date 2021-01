L'incendie d'un émetteur en Haute-Vienne prive de télévision et de radio la moitié de la Charente

Plus de télé ni de radio dans une bonne moitié du département de la Charente depuis lundi soir. C'est un émetteur de Télédiffusion de France qui a été incendié aux Cars, au Sud de Limoges. Environ un million et demi de foyers, au total, sont privés de TNT et des radios du groupe Radio France.

La panne, consécutive à l'incendie de cet émetteur en Haute-Vienne, touche aussi une partie des habitants de l'agglomération d'Angoulême, à La Couronne, et même certains foyers à Cognac. "Il n'y a aucun doute sur l'origine criminelle de l'incendie de ce pylône dans la région de Limoges", précise aujourd'hui TDF. Comme à Saint-Saturnin en Charente, pour l'émetteur d'Angoulême, ou à Marseille au mois de décembre, c'est donc la piste d'un acte volontaire qui est privilégié.

plusieurs jours pour réparer

Aux Cars, au Sud de Limoges, l'incendie a eu lieu lundi, vers 19h30-20h. Les techniciens ont entrepris, mardi matin, de "décontaminer" le site, c'est à dire éviter que les fumées toxiques viennent détériorer les installations. Si le nombre de foyers touchés par les conséquences de l'incendie est aussi nombreux (entre 1 million 400 000 et un million et demi de victimes, privées de TNT et de radio), c'est parce que ce sont tous les réémetteurs qui ont été sollicités en même temps et qui sont tombés en panne à leur tour. Déjà, pour les chaînes du groupe Radio France, la situation s'améliore, mais pour la TNT il faudra attendre plusieurs jours.