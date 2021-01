L’incendie d’un émetteur perturbe la réception de la TNT en Dordogne et l’écoute de France Bleu Périgord

Un incendie s’est déclaré ce lundi soir au pied de l’émetteur des Cars à côté de Limoges. La diffusion de la TNT et les programmes de France Bleu Limousin et France Bleu Périgord est perturbée.

La réception de la TNT et des programmes de France Bleu Limousin et France Bleu Périgord est perturbée ce lundi soir. Un incendie s’est déclaré dans la soirée au niveau de l’émetteur des Cars à côté de Limoges. Selon TDF, le feu a pris au niveau de la première plateforme et le bâtiment ne serait pas touché. Les pompiers sont sur place ainsi que les techniciens de TDF .

L’emetteur des Cars alimente la diffusion de la TNT en Haute Vienne, en Corrèze et sur une bonne partie du Nord Dordogne. Il permet également la diffusion des programmes de France Bleu dans les trois département. Il s’agit de l’émetteur principal ( 91.7) de France Bleu Périgord qui arrose le département au Nord de Périgueux. Si vous ne parvenez plus à capter les programmes de France Bleu Périgord grâce à votre poste de radio, vous pouvez capter la radio sur francebleu.fr et via l’application France Bleu.