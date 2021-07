L'incendie d'un entrepôt à Bondues provoque un gros dégagement de fumée

Les pompiers interviennent depuis 18 heures sur l'incendie d'un entrepôt à Bondues, près de l'Autoroute A22 dans le secteur de la zone d'activité de Ravennes les Francs. Le bâtiment appartient aux établissements Vandenbulcke, un grossiste alimentaire spécialisé notamment dans les produits de boulangerie.

On ignore, à ce stade, l'étendue des dégâts mais le panache de fumée est important et visible à des kilomètres à la ronde, dans une partie de la métropole lilloise. Il y a des ralentissements dans les deux sens sur l'A22 à la frontière franco-belge. Ils sont dus au phénomène de curiosité, mais il n'y a, pour le moment, pas de coupure de l'autoroute: la fumée se dégage vers le ciel et ne perturbe par les conditions de circulation.