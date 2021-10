Le feu d'un séchoir à noix détruit un hangar agricole en Dordogne

Bassillac et Auberoche

Les pompiers ont été appelé vers 4h30 du matin ce samedi 30 octobre, pour l'incendie d'un hangar agricole à Bassillac-et-Auberoche (sur l'ancienne commune de Blis-et-Born). Le bâtiment de 150 mètres-carrés abritait du matériel agricole et un stock de noix et de céréales. Le feu est apparemment parti du chauffage au gaz du séchoir à noix. Deux tonnes de noix, trois tonnes de blé, 200 kilos de semences et le matériel agricole sont détruits, mais le principal silo de 20 tonnes de blé a été épargné, grâce à l'intervention des 18 pompiers. Il n'y a eu aucun blessé.