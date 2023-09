L'incendie d'une benne à déchets occupe les pompiers de la Corrèze tout l'après-midi ce vendredi

Les pompiers de la Corrèze ont occupés une bonne partie de la journée ce vendredi sur l'incendie d'un camion transportant un benne à déchets. Alors que le camion circulait sur la RD1120 près de Saint Chamant, le contenu de la benne s'est enflammé pour une raison encore indéterminée.

Seize sapeurs-pompiers et 4 engins d'incendie ont été mobilisés mais l'intervention a duré plusieurs heures, le temps de dégager les déchets divers et variés qui s'enflammaient au fur et à mesure. Seconde difficulté à gérer pour les pompiers : éviter que les eaux d'extinction n'aillent polluer un cours d'eau en contre-bas.

D'après la gendarmerie, la circulation n'a pas été entièrement interrompue durant l'intervention des pompiers.