L'incendie d'une voiture se propage à une maison voisine à Ham

C'est une panne mécanique, qui, d'après les premiers éléments de l'enquête de gendarmerie, a provoqué l'incendie d'une voiture puis d'une maison voisine rue Marchande à Ham, dans la nuit du 7 au 8 février.

Le feu est donc parti d'une voiture garée devant l'habitation, avant de lécher la façade et de provoquer des dégâts importants, notamment au toit. L'habitante, une dame âgée, est saine et sauve et a pu être relogée dans sa famille.