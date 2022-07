L'incendie dans le massif de la Montagnette vu depuis le Gard

Un incendie s'est déclaré ce jeudi en fin d'après-midi dans le secteur de Graveson et Tarascon (Bouches-du-Rhône). Il a gagné le massif de la Montagnette. les fumées sont impressionnantes et largement visibles depuis le Gard, depuis Beaucaire notamment. Deux-cent pompiers, un avion Dash et un hélicoptère bombardier d'eau sont mobilisés.

La circulation des trains a été interrompue entre Nîmes et Avignon.

