L'incendie dans le sud-Gironde n'est toujours pas éteint, le maire inquiet avec l'épisode de canicule à venir

Une étendue noire lunaire au milieu des pins rougis et des fumerons qui s'échappent par endroit de la tourbe. Voici le paysage, sur près de 300 hectares, laissé derrière lui par l'incendie du sud-Gironde la semaine dernière. Près de l'étang qui sert à se ravitailler en eau, Thomas, pompier volontaire, remplit la citerne. "Il fait chaud et il y a un peu de vent, à la moindre occasion, ça repart, s'inquiète-t-il. Il y a des fumerons partout."

A partir de ce mercredi, la Gironde et le Lot-et-Garonne repassent d'ailleurs en vigilance orange pour le risque feux de forêt, jusqu'à nouvel ordre. Les Landes, qui étaient déjà en vigilance orange, maintiennent ce niveau. Une situation qui préoccupe le maire de Louchats, Philippe Carreyre, qui évoque de "très très vives inquiétudes sur les conditions climatiques".

"On repart dans un cycle caniculaire. Les vents seraient plutôt favorables mais on nous parle tout de même de 15 à 20 km/heure", espère-t-il tout de même. Ce mardi encore, huit jours après le départ de l'incendie, "nous avons des départs très très fréquents à moins de 30 mètres de la bordure non brûlée, avec un risque de propagation", détaille-t-il. C'est d'ailleurs lui qui coordonne les opérations de surveillance : "Il y a une surveillance 24 heures sur 24, en périphérie. Dès qu'il y a un fumeron, on l'éteint". Une quarantaine de personnes, bénévoles et pompiers, surveillent l'incendie à tout moment.

"Le feu mine dans la tourbe, et sur une bordure il peut repartir", s'inquiète Hervé, sur la terrasse de sa maison entourée de pinède brûlée. Samedi, Météo France prévoit quelques orages isolés dans le sud-Gironde. Pas de quoi éteindre les dernières cendres.