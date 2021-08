L'incendie dans le Var "fixé", un départ de feu dans les Pyrénées-Orientales : le point ce vendredi

Les très fortes chaleurs des derniers jours, la sécheresse et le vent provoquent d'importants incendies dans le sud de la France. Le plus important a lieu dans le Var, dans le massif des Maures, depuis lundi soir. Ce vendredi, un autre incendie, de moindre ampleur, s'est déclenché dans les Pyrénées-Orientales, au niveau de Salses-le-Château.

L'incendie dans le Var désormais "fixé"

Après quatre jours d'un intense combat contre les flammes dans le massif des Maures, le feu est considéré par la préfecture du Var comme "fixé" ce vendredi mais n'est pas encore éteint ni même maîtrisé. Il a parcouru 8.100 hectares, en a brûlé 7.100, et a fait deux morts et 26 blessés. Plus de 1.000 pompiers et 250 engins étaient toujours mobilisés sur le terrain ce vendredi et la vigilance est de mise pour ce week-end car tous les massifs forestiers restent en risque incendie très sévère dans le département. Leur accès est, par conséquent, strictement interdit.

"Il ne faut pas être trop rapide dans nos conclusions puisqu'on nous annonce des conditions météorologiques qui vont se dégrader à partir de [samedi] après-midi, ce qui doit nous conduire à être extrêmement vigilants", a indiqué le préfet Évence Richard. D'après lui, "on ne peut pas exclure de nouveaux départs de feu".

L'enquête sur l'origine du feu est en cours. Si des mégots ont été identifiés par les enquêteurs sur l'aire d'autoroute de Sigues à Gonfaron, d'où l'incendie semble être parti, il est "très anticipé" de dire qu'ils sont effectivement à l'origine du sinistre, a indiqué le procureur de la République de Draguignan. Un appel à témoins a été lancé.

Un départ de feu dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, un important feu s'est déclenché dans l'après-midi sur la commune de Salses-le-Château. D'importants moyens ont été dépêchés sur place, notamment 170 pompiers et quatre Canadair. Vers 18 heures, 25 hectares de pinède avaient été parcourus par le feu, dont 17 hectares brûlés.