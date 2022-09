Un magasin de vélos électriques et un concessionnaire de voitures de collection détruits dans un incendie

Un incendie spectaculaire à Montussan, entre Bordeaux et Libourne, ce lundi soir. Parti d'un magasin de vélos électriques, à cause d'un feu de batteries de lithium, il a détruit un concessionnaire de voitures américaines de collection et provoqué la fermeture de la Nationale 89.