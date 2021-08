L'incendie de Beaumes-de-Venise circonscrit mais pas fixé, 208 hectares ont brûlé

L'incendie, qui a éclaté vers 2h00 dans la nuit de lundi à mardi, a été circonscrit mardi vers 17 heures, c'est à dire que les moyens des pompiers entourent le feu, mais il n'est pas encore fixé. Les flammes ont déjà détruit 208 hectares de végétation et il reste mardi soir un point très préoccupant, entre Saint-Hippolyte-le-Graveyron et le Barroux. Les secours ont envoyé deux bulldozers, l'un pour creuser une piste vers le point critique, l'autre pour dégager l'accès vers les habitations.

Cent-cinquante personnes mises à l'abri

Pour l'instant, il n'y a ni blessé parmi la population, ni habitation endommagée. Cent-cinquante personnes ont été évacuées et mises à l'abri dans les salles des fêtes de Beaumes-de-Venise et de Caromb. À Beaumes-de-Venise, les personnes prises en charge devraient être relogées dès mardi soir dans des gîtes et des chambres d'hôtes du coin. "La solidarité marche à plein", se félicite le maire, Jérôme Bouletin.

405 pompiers restent sur place mardi soir, mais leur action est gênée par le mistral qui souffle en rafale à 70 km/h; Le vent devrait faiblir légèrement dans la nuit de mardi à mercredi. Six pompiers ont été blessés, victimes de coup de chaleur. Deux véhicules légers ont brûlé.

Dash, Canadair et hélico

D'importants moyens aériens ont été mobilisés. Un hélicoptère bombardier d'eau a effectué une soixantaine de largages sur la zone, trois Canadair sont arrivés en renfort et ont effectué une trentaine de largages, et un Dash a réalisé quatre survol pour lâcher du produit retardant.

La zone reste très difficile d'accès. La route départementale 90 est coupée entre Beaumes-de-Venise et Lafare, tout comme la RD21 entre Beaumes-de-Venise et Saint-Hippolyte-le-Graveyron. La circulation est réorientée vers Malaucène et Suzette pour éviter le secteur de l'incendie.