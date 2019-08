L'incendie de Générac est d'origine criminelle

La cellule de recherche des causes et circonstances de l’incendie a découvert l'origine du feu. Selon nos informations, les enquêteurs auraient retrouvé des éléments flagrants sur place.

Générac, France

C'est en fin de matinée, ce jeudi 1er août, que la cellule de recherche des causes et circonstances de l’incendie a découvert l'origine du feu de Générac. Cette cellule est composée de gendarmes, de pompiers et de techniciens de l'Office National des Forêts.

Toute la matinée, ils ont cherché des indices ou de traces sur le lieu du départ du feu. Un lieu qui avait été identifié hier dans une zone boisée, isolée, sans aucun route autour, ce qui avait entraîné la suspicion.

Selon nos informations, les enquêteurs auraient retrouvé des élément flagrants sur place, on ne sait pas lesquels à ce stade. Le procureur de la République de Nîmes donne une conférence de presse en ce moment.

