L'incendie de Générargues est maîtrisé

Un violent incendie a pris ce dimanche 19 juillet vers 17h en bordure de la voie de chemin de fer, au lieu-dit Prafrance, sur la commune de Générargues. Un feu de broussailles et forêts de type résineux, Ce feu a parcouru une vingtaine d’hectares. Il est désormais maîtrisé.

Surveillance et finalisation de l’extinction des lisières

170 pompiers du GARD soldats du feu ont été engagés au plus fort de la lutte épaulés par le Détachement de l’Unité Militaire de Brignolles (UIISC7) et des renforts Bouches du Rhône et du Vaucluse.

Au total, ce sont près de 250 secouristes qui œuvrent pour venir à bout de cet incendie. Plus de 50 véhicules de lutte sont encore déployés. Un important dispositif va être maintenu aujourd’hui afin de finaliser l’extinction des lisières et assurer une surveillance active. Ce dispositif sera composé d’au moins 8 groupes feux de forêts , soit plus de 150 pompiers.