La Souterraine, France

C'est le centre névralgique de l'aire d’accueil des gens du voyage de La Souterraine. La bâtiment central, d'où partent les réseaux d'eau et d'électricité, est détruit de l'intérieur. "On ne sait pas si les réseaux sont récupérables, mais _le bâtiment sera détruit et reconstruit_", assure Etienne Lejeune, le président de la communauté de communes Monts et vallées Ouest-Creuse.

© Radio France - Fabien Arnet

"Dans le meilleur des cas, on pourra de nouveau accueillir des familles dans quelques jours, sinon ce sera dans quelques semaines voire plusieurs mois."

De son côté, le vice-président chargé des finances Pierre Decoursier espère que "ça ira vite. Avec les services techniques, on va trouver des solutions pour l'eau et l'électricité."

Il n'y a pas de toilettes, pas de quoi prendre une douche" — James, un membre de la communauté manouche

Pierre Decoursier est aussi le maire de Saint-Agnant-de-Versillat, où les familles nomades sont installées depuis 2 semaines, suite à la fermeture annuelle de l'aire de La Souterraine. Elles devaient revenir à La Souterraine lundi 27 août, mais elle se retrouvent bloquées à Saint-Agnant, sur un terrain où "il n'y a pas de toilettes, pas de quoi prendre une douche", se désole James Ameline, l'un des membres de cette communauté manouche qui compte près de 120 personnes. "En plus, on est à moins d'une semaine de la rentrée des classes, ça tombe très mal."

© Radio France - Fabien Arnet

Officiellement, les enquêteurs ne privilégient aucune piste, mais le grillage de l'aire d'accueil de La Souterraine a été sectionné... "Les services techniques étaient sur place il y a quelques jours et le grillage n'avait pas été endommagé", assure Pierre Decoursier, persuadé que c'est un acte criminel. "Il y a des gens qui ont mis le feu à cet équipement public, je dis bien public, ça veut dire qu'ils ont brûlé leur propre argent. Et puis cette communauté est plutôt bien intégrée, elle ne pose pas de problème... c'est honteux."

De son côté, Etienne Lejeune ne peux pas s'empêcher de faire le lien avec la série d'incendies des deux derniers mois à Guéret : "Il y a un climat détestable... il va falloir que tout ça se règle rapidement."